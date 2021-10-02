"Я не впевнений, що коли-небудь говорив Пепу, але він мені подобається! Це правда.

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Очевидно, час від часу я дратую його тим, що говорю на прес-конференціях. Я не хочу сказати про нього нічого поганого, але коли хтось із співробітників Манчестер Сіті говорить йому: "Клопп сказав це", я бачу на його прес-конференції, що він дійсно злиться. Вибачте за це!

Я його дуже поважаю. Ми думаємо, що багато знаємо один про одного, але це не так. Ми зустрічалися на футбольних матчах, але два роки тому у нас було кілька ситуацій, коли ми разом їздили в Манчестер на церемонії нагородження", – цитує слова Клоппа Goal.

Ліверпуль прийматиме Манчестер Сіті 3 жовтня в рамках 7-го туру АПЛ, початок о 18:30.

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