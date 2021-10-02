Наставнику "червоних" довелося відповідати на комплімент актора Деніела Крейга. Виконавець ролі Джеймса Бонда вважає 54-річного німця цілком гідним спадкоємцем.

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"Дякую за ці приємні слова, але я був би дуже поганим Джеймсом Бондом! Якщо вийду з води в плавках, то весь світ вимкне екран! Він повинен врятувати світ, а я повинен допомогти Ліверпулю", – цитує Клоппа журналіст Джеймс Пірс.

Додамо, що у німця є певний досвід зйомок, однак це були короткі рекламні ролики.

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