"Я вже збирав речі": Блохін міг покинути збірну України під час ЧС-2006 після конфлікту з Суркісом

Колишній наставник "синьо-жовтих" пригадав єдиний для нашої збірної чемпіонат світу, який пройшов у Німеччині в 2006 році.

Нагадаємо, Україна розпочала Мундіаль поразкою від Іспанії – 0:4. Далі були перемоги над Саудівською Аравією (4:0) та Тунісом (1:0). В 1/8 "синьо-жовті" обіграли Швейцарію в серії пенальті, але завершили турнір поразкою від Італії. Той чемпіонат світу досі залишається єдиним для нашої збірної.

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"У 2006 році була відповідальність за всю країну, адже клубний тренер відповідає тільки за себе. Ніхто не очікував, що ми так вдало виступимо. Потрапити на чемпіонат світу – це вкрай складне завдання. Я був учасником двох чемпіонатів світу як гравець – це простіше.

Нам пощастило, що ми в стартовому матчі з великим рахунком програли іспанцям – відчули чемпіонат світу. Це нам допомогло. Я вважав, що Туніс і Саудівську Аравію ми повинні були обігрувати і виходити з другого місця.

Після гри був невеликий конфлікт з Григорієм Михайловичем Суркісом. Так, я збирав речі. Це було на емоціях як з його боку, так і з мого, однак вдалося швидко вирішити конфлікт. Я не розумію, чому виникло непорозуміння між мною і Суркісом, адже ми вперше потрапили на чемпіонат світу – це вже успіх", – розповів Блохін в ефірі програми "Залишайся з футболом" на телеканалі "Футбол 1".

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