"Я уже собирал вещи": Блохин мог покинуть сборную Украины во время ЧМ-2006 после конфликта с Суркисом

Бывший наставник "сине-желтых" вспомнил единственный для нашей сборной чемпионат мира, который прошел в Германии в 2006 году.

Напомним, Украина начала Мундиаль поражением от Испании – 0:4. Далее были победы над Саудовской Аравией (4:0) и Тунисом (1:0). В 1/8 "сине-желтые" обыграли Швейцарию в серии пенальти, но завершили турнир поражением от Италии. Тот чемпионат мира до сих пор остается единственным для нашей сборной.

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"В 2006 году была ответственность за всю страну, ведь клубный тренер отвечает только за себя. Никто не ожидал, что мы так удачно выступим. Попасть на чемпионат мира – это крайне сложная задача. Я был участником двух чемпионатов мира как игрок – это проще.

Нам повезло, что мы в стартовом матче крупно проиграли испанцам – почувствовали чемпионат мира. Это нам помогло. Я считал, что Тунис и Саудовскую Аравию мы должны были обыгрывать и выходить со второго места.

После игры был небольшой конфликт с Григорием Михайловичем Суркисом. Да, я собирал вещи. Это было на эмоциях как с его стороны, так и с моей, однако удалось быстро решить конфликт. Я не понимаю, почему возникло недоразумение между мной и Суркисом, ведь мы впервые попали на чемпионат мира – это уже успех", – рассказал Блохин в эфире программы "Залишайся з футболом" на телеканале "Футбол 1".

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