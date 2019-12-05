"Я відправив його до лікарні", – Ібрагімовіч пригадав свою помсту Матерацці, яку він готував чотири роки

Нападник Златан Ібрагімовіч розповів про свої розбірки зі скандальним захисником Інтера і збірної Італії Марко Матерацці.

"Тоді я був у Ювентусі, і ми грали проти Інтера. Матерацці зробив мені виклик, він поводився як убивця і травмував мене. Він був жорстким футболістом, це нормально. Але є два способи бути жорстким і один з них – зламати суперника. Навіть Мальдіні був жорстким, але по-іншому.

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Це був матч Ювентус – Інтер у 2006 році, після фолу мені довелося ненадовго залишити поле, і тренер Фабіо Капелло сказав, що замінить мене. Я відповів: "Ні, я продовжу". Я хотів повернутися на поле, щоб помститися Матерацці. Якщо хтось робить щось подібне, то я не забуду про це. Але через дві хвилини мій біль посилився, і я не зміг продовжити. Потім я переходив до Інтера, Барселони, Мілана…

У першому міланському дербі сезону 2010/11 всі вони були проти мене. Гаразд, це мене мотивує. Але якщо ви втрачаєте контроль, це не добре. Ви втратите голову і зробите щось дурне. Я заробив пенальті, а хто сфолив проти мене? Матерацці. Мілан перемагає 1:0.

У другій половині Матрікс підходить до мене, але я вдарив його прийомом з тхеквондо і відправив до лікарні. Деян Станковіч питає, навіщо я зробив це, а я відповів йому: "Я чекав цього моменту чотири роки. Ось чому". І тоді я пішов з поля – що посієш, те пожнеш. Мілан переміг, це був хороший момент, той, старий клуб був справді чудовим", – розповів Ібрагімовіч у інтерв'ю GQ.

Нагадаємо, що Матераціі не вперше став учасником бійки на футбольному полі – у фіналі чемпіонату світу 2006 року саме він спровокував Зінедіна Зідана і отримав удар у груди від француза.

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