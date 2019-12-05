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Ібрагімовіч запропонував жорстке покарання за прояви расизму – команди Серії А сильно ризикуватимуть

12:04 183 Читать на русском
Ібрагімовіч запропонував жорстке покарання за прояви расизму – команди Серії А сильно ризикуватимуть
Поль Погба та Златан Ібрагімовіч / Фото Bleacher Report

Скандальний шведський форвард Златан Ібрагімовіч зізнався, що також страждав від расизму в чемпіонаті Італії.

"Одягати футболки з написом "Ні расизму" і розмахувати прапорами з тією ж фразою – це добре, але це не вирішує проблему. Краще знімати 3 очки, зупиняти матчі, робити так, щоб клуби втрачали зароблене. Так з'явиться ризик відправитися в Серію B.

Ібрагімовіч підтвердив, що перейде в італійський клуб

Потрібно бути суворішим. Люди нічого не розуміють, поки не стикаються з наслідками.

Коли я грав в Італії, з трибун кричали: "Циган". Це теж расизм, це невігластво, навіть якщо за межами стадіону вони хвалять мене і просять про фото", – цитує Ібрагімовіча GQ.

Нагадаємо, 38-річний форвард зараз перебуває без клубу. За інформацією ЗМІ, Златан близький до повернення у Серію А.

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Теги
Серія А Расизм у футболі Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Італія
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