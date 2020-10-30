Захисник хіхонського Спортінга та молодіжної збірної України Богдан Мілованов з 5 років живе в Іспанії, але грати за піренейську збірну не захотів.

"Пам'ятаю коли мене мама в садочок водила, і коли з братом у футбол грали. Гуляли в луганському парку. Часто був у бабусі в гостях у Луганській області.

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На виклик до збірної України, звичайно ж, чекав, це моя мрія. Але серйозно не очікував. Коли я дізнався про запрошення з України, я був дуже щасливий. Звичайно, для мене ця мрія одна з найбільших – бути викликаним до національної команди. Я навіть відмовився від іспанського громадянства на випадок, якщо одного разу це станеться.

Я, звичайно, вболівав за Україну (в матчах Ліги націй. – прим.), хоча знав що матч з Іспанією буде дуже важким, але був впевнений що вони досягнуть позитивного результату, так і сталося", – цитує Мілованова Tribuna.com.

Нагадаємо, у травні минулого року Андрій Шевченко провів спільний тренувальний збір національної та молодіжної команд у Харкові. Мілованов теж взяв у ньому участь. У нинішньому сезоні 22-річний захисник провів за Спортінг 7 матчів у іспанській Сегунді. Хіхонці після 9 турів посідають друге місце в турнірній таблиці, поступаючись лідеру одним очком.

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