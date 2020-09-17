Хіхонський Спортінг пролонгував угоду про співпрацю з українським захисником Богданом Міловановим, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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Новий контракт 22-річного оборонця буде чинний до 2024 року.

Нагадаємо, Мілованов розпочав професіональну футбольну кар'єру в Хетафе Б, звідки перейшов у Гранаду, за яку, однак, не провів жодного поєдинку за основну команду. У 2017 році став гравцем Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. З 2018-го виступає за Спортинг з Хіхона. У минулому сезоні провів за першу команду, яка фінішувала у Сегунді на 13 сходинці, 9 матчів. Transfermarkt оцінює Мілованова у 200 тисяч євро.

За молодіжну збірну України дебютував у березні 2019 року і загалом провів за команду Руслана Ротаня шість поєдинків.

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