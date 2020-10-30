Защитник хихонского Спортинга и молодежной сборной Украины Богдан Милованов с 5 лет живет в Испании, но играть за пиренейскую сборную не захотел.

"Помню когда меня мама в садик водила, и когда с братом в футбол играли. Гуляли в луганском парке. Часто был у бабушки в гостях в Луганской области.

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Вызова в сборную Украины, конечно же, ждал, это моя мечта. Но серьезно не ожидал. Когда я узнал о приглашении из Украины, я был очень счастлив. Конечно, для меня это мечта – быть вызванным в национальную команду. Я даже отказался от испанского гражданства в случае, если однажды это произойдет.

Я, конечно, болел за Украину (в матчах Лиги наций. – прим.), Хотя знал, что матч с Испанией будет очень тяжелым, но был уверен что они добьются положительного результата, так и произошло", – цитирует Милованова Tribuna.com.

Напомним, в мае прошлого года Андрей Шевченко провел совместный тренировочный сбор национальной и молодежной команд в Харькове. Милованов тоже принял в нем участие. В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел за Спортинг 7 матчей в испанской Сегунде. Хихонци после 9 туров занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидеру одно очко.

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