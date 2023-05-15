Мадридське дербі завжди має високий рівень напруги. Це стосується й поєдинків між молодіжними командами. На Вальдебебасі зустрілися у матчі-відповіді чвертьфіналу юнацького Кубка чемпіонів Реал та Атлетіко.

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Коли поєдинок був у самому розпалі, виникла суперечка між Фернандо Торресом, який очолює "матрацників" та Альваро Арбелоа, тренером "вершкових". Двох легенд довелося рознімати, щоб уникнути бійки. Торрес прокричав, звертаючись до Арбелоа: "Я відірву тобі голову", на що його колега відповів: "В будь-який час". Наставник Атлетіко за свої погрози отримав червону картку, а тренер "вершкових" побачив перед собою "гірчичник".

Зауважимо, що у підсумку Реал здобув путівку у фінал молодіжного турніру, обігравши Атлетіко з рахунком 4:2.

Heated argument between Arbeloa & Fernando Torres:



• Torres to Arbeloa: “I’ll blow your head off.”



• Arbeloa replied: “Start whenever you want.” @relevo pic.twitter.com/lTVBwrMdgi — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 14, 2023

Qué hace el cono encarándose con una leyenda como Fernando Torres, que metió en las dos finales de la Eurocopa jugó la final del mundial, mientras arbeloa rellenaba el agua pic.twitter.com/t5gsP7lLwm — Cholobus (@Cholobus___) May 14, 2023

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