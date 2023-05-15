"Я відірву тобі голову": Торрес накинувся на Арбелоа під час матчу молодіжних команд Реала та Атлетіко
Матч між юнацькими командами Реала та Атлетіко запам'ятався гарячою суперечкою між наставниками.
Мадридське дербі завжди має високий рівень напруги. Це стосується й поєдинків між молодіжними командами. На Вальдебебасі зустрілися у матчі-відповіді чвертьфіналу юнацького Кубка чемпіонів Реал та Атлетіко.
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Коли поєдинок був у самому розпалі, виникла суперечка між Фернандо Торресом, який очолює "матрацників" та Альваро Арбелоа, тренером "вершкових". Двох легенд довелося рознімати, щоб уникнути бійки. Торрес прокричав, звертаючись до Арбелоа: "Я відірву тобі голову", на що його колега відповів: "В будь-який час". Наставник Атлетіко за свої погрози отримав червону картку, а тренер "вершкових" побачив перед собою "гірчичник".
Зауважимо, що у підсумку Реал здобув путівку у фінал молодіжного турніру, обігравши Атлетіко з рахунком 4:2.
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