"Я оторву тебе голову": Торрес набросился на Арбелоа во время матча молодежных команд Реала и Атлетико
Матч между юношескими командами Реала и Атлетико запомнился горячим спором между наставниками.
Мадридское дерби всегда обладает высоким уровнем напряжения. Это относится и к поединкам между молодежными командами. На Вальдебебасе встретились в ответном матче четвертьфинала юношеского Кубка чемпионов Реал и Атлетико.
Реалу грозит техническое поражение при манипуляции Анчелотти с заменами
Когда поединок был в самом разгаре, возник спор между Фернандо Торресом, возглавляющим "матрасников" и Альваро Арбелоа, тренером "сливочных". Двух легенд пришлось разнимать, чтобы избежать потасовки. Торрес прокричал, обращаясь к Арбелоу: "Я оторву тебе голову", на что его коллега ответил: "В любое время". Наставник Атлетико за свои угрозы получил красную карточку, а тренер "сливочных" увидел перед собой "горчичник".
Отметим, что в итоге Реал завоевал путевку в финал молодежного турнира, обыграв Атлетико со счетом 4:2.
Реал расписал ничью с Ман Сити в полуфинале ЛЧ – Винисиус и КГБ забили по голу, но арбитр мог допустить страшную ошибку