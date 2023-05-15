Мадридское дерби всегда обладает высоким уровнем напряжения. Это относится и к поединкам между молодежными командами. На Вальдебебасе встретились в ответном матче четвертьфинала юношеского Кубка чемпионов Реал и Атлетико.

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Когда поединок был в самом разгаре, возник спор между Фернандо Торресом, возглавляющим "матрасников" и Альваро Арбелоа, тренером "сливочных". Двух легенд пришлось разнимать, чтобы избежать потасовки. Торрес прокричал, обращаясь к Арбелоу: "Я оторву тебе голову", на что его коллега ответил: "В любое время". Наставник Атлетико за свои угрозы получил красную карточку, а тренер "сливочных" увидел перед собой "горчичник".

Отметим, что в итоге Реал завоевал путевку в финал молодежного турнира, обыграв Атлетико со счетом 4:2.

Heated argument between Arbeloa & Fernando Torres:



• Torres to Arbeloa: “I’ll blow your head off.”



• Arbeloa replied: “Start whenever you want.” @relevo pic.twitter.com/lTVBwrMdgi — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 14, 2023

Qué hace el cono encarándose con una leyenda como Fernando Torres, que metió en las dos finales de la Eurocopa jugó la final del mundial, mientras arbeloa rellenaba el agua pic.twitter.com/t5gsP7lLwm — Cholobus (@Cholobus___) May 14, 2023

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