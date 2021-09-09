"Я дома": Роналду пришел на Олд Траффорд впервые после трансфера
Португальский форвард Криштиану Роналду продолжает повторно осваиваться в Манчестер Юнайтед.
"Красные дьяволы" в своих социальных сетях представили два ролика с участием 36-летнего нападающего, который впервые после трансфера посетил Олд Траффорд.
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"Он дома", – подписано первое видео. На нем Роналду выходит из подтрибунных помещения и величественно разводит руки перед трибунами легендарного стадиона. На другом ролике Криштиану заявляет: "Я дома".
Напомним, Роналду уже выступал за "красных дьяволов" в 2003-2009 годах. Повторный дебют португальской суперзвезды может состояться уже 11 сентября – МЮ дома будет противостоять Ньюкаслу.
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