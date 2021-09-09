"Красные дьяволы" в своих социальных сетях представили два ролика с участием 36-летнего нападающего, который впервые после трансфера посетил Олд Траффорд.

"Роналду – машина": Усэйн Болт спрогнозировал, когда португалец завершит карьеру

"Он дома", – подписано первое видео. На нем Роналду выходит из подтрибунных помещения и величественно разводит руки перед трибунами легендарного стадиона. На другом ролике Криштиану заявляет: "Я дома".

Напомним, Роналду уже выступал за "красных дьяволов" в 2003-2009 годах. Повторный дебют португальской суперзвезды может состояться уже 11 сентября – МЮ дома будет противостоять Ньюкаслу.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба