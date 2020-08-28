Новачок Челсі Тьягу Сілва не приховує своїх амбіцій у лондонському клубі.

"Я дуже радий приєднатися до цього клубу. Із захопленням чекаю початку співпраці з Френком Лемпардом у наступному сезоні.

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Я тут, щоб боротися за трофеї. Вболівальники Челсі, ми незабаром побачимось. Я з нетерпінням чекаю свого виступу на Стемфорд Брідж. Скоро", – сказав Сілва в коментарі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, 35-річний бразилець приєднався до "синіх" на правах вільного агента. У минулому сезоні з ПСЖ він виграв усі внутрішні трофеї Франції – чемпіонат, Кубок, Суперкубок та Кубок ліги.

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