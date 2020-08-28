Новичок Челси Тиагу Силва не скрывает своих амбиций в лондонском клубе.

"Я очень рад присоединиться к этому клубу. С восторгом жду начала сотрудничества с Фрэнком Лэмпардом в следующем сезоне.

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Я здесь, чтобы бороться за трофеи. Болельщики Челси, мы вскоре увидимся. Я с нетерпением жду своего выступления на Стэмфорд Бридж. Скоро", – сказал Силва в комментарии официальному сайту Челси.

Напомним, 35-летний бразилец перешел к "синим" на правах свободного агента. В прошлом сезоне с ПСЖ он выиграл все внутренние трофеи Франции – чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок лиги.

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