"Ситуація наступна. Якщо брати спочатку, вона і проста, і складна. Костишин поставив ультиматум президенту: або він, або я. Природно, тут вибір упав на тренерський штаб. Це, в принципі, правильно. У мене була розмова на першому етапі з президентом. Питання про порушення режиму відпало, у нього немає до мене претензій. Ми домовилися зустрітися втрьох. Але Руслан Володимирович всіляко уникав цієї зустрічі, ми так і не зустрілися. Минув певний час, але ми так і не змогли втрьох поговорити. Мабуть, йому немає, що мені сказати, тому що, щоб прибрати людину з футболу, повинні бути якісь підстави.

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Виходячи з цих подій, ніякої іншої причини, крім якихось особистих обставин, немає. Спочатку були претензії за порушення режиму, які відразу відпали. І якщо головний тренер каже, що мене дійсно не буде в команді, я просто не розумію, чому це не можна було сказати при особистій зустрічі. Якщо ти забираєш у людини, у якої є непогана кар'єра, щось без доказів, то треба щось говорити.

Наскільки я знаю, версії того, що сталося між мною і Костишиним, змінюються. Порушення режиму відпало відразу, вже були три інші версії. І що у мене погані відносини в команді з хлопцями, і що тренер мене просто не хоче бачити, але це можна було вирішити в особистій розмові. Була побутова ситуація, яка могла б елементарно вирішитись у простому людському спілкуванні. Але тут питання в наступному: хто буде платити мені зарплату? У президента (Андрія Засухи – прим.) немає до мене претензій. З президентом у нас була домовленість, ми потиснули руки і домовилися. Платити буде або президент, або Руслан Костишин через свої амбіції? Просто звинуватити людину без підстав і прибрати її з футболу – це неправильно.

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Я не та людина, яка буде виносити сміття з хати. Це просто була побутова ситуація. Я намагався півтора місяця зустрітися з людиною, але вона всіляко цієї зустрічі уникала. Я скажу навіть більше: президент був за, щоб ми зустрілися. Але мене навіть у дубль не відправили. Забирають футбол у футболіста безпідставно. Це зовсім неправильно. Тайсону надають шанс тренуватися і грати в футбол. Ти тренуєшся, підтримуєш форму. Я цього просто так не залишу, це ж не по-людськи.

Фінансові умови клуб не виконує в цей період. Ми зустрінемося і розберемося. Я хочу, щоб відбулася зустріч. Тут питання стоїть так: або Костишин зі своєї кишені повинен платити за свої амбіції, або президент. Але президента теж можна зрозуміти, його підставив Костишин, виходить. Він повинен мені платити зарплату за те, що я не граю. Я сподіваюся на порядність президента. Ми повинні розібратися, в чому мене звинувачують і чому мене прибрали з футболу", – цитує Селезньова сайт ТК Футбол.

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