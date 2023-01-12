"У збірній України я граю на позиції півзахисника. В Італії я грав "десятку". Я можу грати всюди – це залежить від тренера, це залежить від команди... Я люблю грати в атаці.

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Марсель – чудове місто з великою футбольною історією. І я тут, щоб досягати поставлених цілей. Я знав команду, тому що вони в минулому зустрічалися з українськими клубами. У неї були чудові гравці, такі як Рібері чи Дрогба. У нинішньому складі я знаю Пау Лопеса, Жордана Верету та Дженгіза Ундера, тому що вони грали в Італії. Я грав проти Семюеля Жіго в Бельгії. Я добре знаю тренера, тому що він працював в Італії. Я поспілкувався з тренером, люблю динамічний футбол, який дестабілізує суперника.

Найбільш конкретною була пропозиція Марселя. Коли я отримав варіант від них – знав, що прийму його. У мене не було сумнівів. Всі говорили про мене в Англії, але це не було конкретно.

В Лізі 1 усі команди дуже фізичні. Мене це не лякає, тому що в Італії теж так. Усі команди можуть брати очки, потрібно швидко входити в матчі, підвищуючи інтенсивність. Незалежно від того, граю я 10, 15, 45 хвилин чи всю гру – я завжди готовий.

На цьому стадіоні особлива атмосфера. Атмосфера штовхає команду, вона нам допомагає. Ми не повинні залишати можливість супернику добре зіграти.

Перехід у Марсель – великий крок у моїй кар'єрі. Клуб хоче вигравати трофеї. Мені 29, я ще не на піку кар'єри, я ще можу бути важливим", – цитує Маліновського офіційний сайт Марселя.

Нагадаємо, Аталанта відпустила Маліновського у Марсель на правах оренди з правом викупу. Влітку бергамаски повинні отримати 10 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами.

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