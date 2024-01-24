"Чому я ухвалив рішення приєднатися до Шахтаря? По-перше, я знаю головного тренера Маріно Пушіча. Він зателефонував і сказав, що хоче бачити мене тренером воротарів, аби підтримати Андрія Пятова.

Син легенди Шахтаря вражає результативністю в Італії – його не взяли в юнацьку команду "гірників"

Ще я подумав, що Шахтар – великий, топовий клуб, націлений на завоювання трофеїв. Я хочу бути частиною цього.

Пятов – легенда Шахтаря. Коли я дізнався, що зможу приїхати сюди та працювати з ним, то подумав, що якщо є такий шанс, треба діяти. Це великий виклик.

Маємо намір працювати разом і ділитися досвідом. Він став тренером воротарів не так давно, я ж маю трохи більше досвіду у тренерській діяльності. Сподіваюся, зможу надати йому максимальну підтримку", – сказав ван дер Гау у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, Пятов став опікуватися воротарями Шахтаря після того, як влітку повісив рукавички на цвях. Ван дер Гау приєднався до "гірників" 14 січня і став першим тренером в історії донеччан, який вигравав Лігу чемпіонів.

Пятов потерпає від комплексу меншовартості: Шахтар і збірна України загнали легенду в патову ситуацію