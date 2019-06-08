"Я щасливий, що скоро зможу вилетіти до Риму", – Фонсека підтвердив свій переїзд у Серію А

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Американські гірки: чому збірна України – це фабрика емоцій
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"Це не сон", молодий монстр Циганков і "фірма" від Коно: реакція соцмереж на розгром сербів збірною УкраїниЗбірна України — 11:34 5928
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"Зустріч потужності та безсилля". Сербські ЗМІ визнають логічність своєї ганьби, але обурені поведінкою Арени ЛьвівЄвро-2020 — 08:41 18374
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Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові героїЄвро-2020 — 03:24 17702
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