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"Я щасливий, що скоро зможу вилетіти до Риму", – Фонсека підтвердив свій переїзд у Серію А

12:20 570 Читать на русском
"Я щасливий, що скоро зможу вилетіти до Риму", – Фонсека підтвердив свій переїзд у Серію А
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував інформацію про свій перехід до італійської Роми.

"Я дійсно щасливий, що ситуація склалася вдало, і скоро я зможу вилетіти до Риму", – цитує Фонсеку Football-Italia з посиланням на Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, Паулу Фонсека дуже близький до переїзду до італійської Серії А. Очікується, що португалець підпише з "вовками" контракт за схемою 2+1, а офіційне представлення відбудеться у понеділок, 10-го червня

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До слова, Фонсека очолив Шахтар у травні 2016-го року. За цей час 46-річний спеціаліст здобув по три чемпіонства та Кубка України, а також Суперкубок країни у 2017-у році.

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