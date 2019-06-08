"Я щасливий, що скоро зможу вилетіти до Риму", – Фонсека підтвердив свій переїзд у Серію А

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував інформацію про свій перехід до італійської Роми.

"Я дійсно щасливий, що ситуація склалася вдало, і скоро я зможу вилетіти до Риму", – цитує Фонсеку Football-Italia з посиланням на Corriere dello Sport.

Фонсека очолив Рому, – Ді Марціо

Нагадаємо, Паулу Фонсека дуже близький до переїзду до італійської Серії А. Очікується, що португалець підпише з "вовками" контракт за схемою 2+1, а офіційне представлення відбудеться у понеділок, 10-го червня

Шахтар отримає від Роми 1,5 млн євро за Фонсеку – команди зіграють товариський матч

До слова, Фонсека очолив Шахтар у травні 2016-го року. За цей час 46-річний спеціаліст здобув по три чемпіонства та Кубка України, а також Суперкубок країни у 2017-у році.