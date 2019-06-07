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Фонсека очолив Рому, – Ді Марціо

13:51 3755 Читать на русском
Фонсека очолив Рому, – Ді Марціо
Паулу Фонсека / фото О. Осипова

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека стане новим керманичем італійської Роми.

Португальський фахівець змінить УПЛ на Серію А. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.

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Керівництво римських "вовків" досягнуло домовленості і з Фонсекою, і з керівництвом Шахтаря. Контракт із Ромою буде підписаний у понеділок. "Гірники" погодилися знизити клаусулу за португальця з 5-ти до 2 млн євро. Невдовзі про призначення Фонсеки римляни оголосять офіційно.

Паулу Фонсека працював із донеччанами з літа 2016 року. Йому вдалося здобути 3 чемпіонських титули, виграти 3 Кубка України та одного разу тріумфувати в Суперкубку. Раніше 46-річний тренер працював із Авешем, Пасуш де Феррейра, Порту та Брагою.

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Теги
Рома Рома Італія Головне Джанлука Ді Марціо Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар
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