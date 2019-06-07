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Шахтар отримає від Роми 1,5 млн євро за Фонсеку – команди зіграють товариський матч

20:56 423 Читать на русском
Шахтар отримає від Роми 1,5 млн євро за Фонсеку – команди зіграють товариський матч
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Паулу Фонсека дуже близький до переходу з Шахтаря у Рому.

Донецький клуб отримає 1,5 мільйона євро за португальського спеціаліста від Роми, повідомляє Diário de Notícias. Хоча у контракті Фонсеки прописані 5 мільйонів євро відступних.

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Крім того зазначається, що Шахтар та Рома проведуть між собою товариський поєдинок, прибуток від якого піде на рахунок донецького клубу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що італійський клуб повинен представити Фонсеку у понеділок, 10-го червня. Португалець має підписати контракт за схемою 2+1.

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Теги
Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар Рома Рома
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