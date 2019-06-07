Шахтар отримає від Роми 1,5 млн євро за Фонсеку – команди зіграють товариський матч

Євро-2020 — 21:35 13068
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Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020
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"Так твориться футбольна історія незалежної України!" Яскрава реакція мережі на вихід збірної U-20 у півфінал ЧС-2019Збірна України — 21:06 498
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