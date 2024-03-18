Лєвандовскі в першій половині сезону отримував дуже багато критики за невиразну гру, однак з Нового року почав повертатися на високий рівень. У поляка вже 11 голів і 4 асисти в усіх турнірах у 2024-му.

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Матч проти Атлетіко став бенефісом Роберта. Бомбардир створив перемогу, оформивши гол та два асисти. Після гри сам Лєвандовскі зізнався, що поганий період залишився в минулому.

"Здається, я знаю, що змінилося. У мене в кар'єрі такі періоди завжди були короткими. Фізичний стан також вплинув. З початку року я змінив тренування та індивідуальний підхід. Зрозумів, що мені потрібно, і відчув себе фізично впевненішим. Далі все простіше. Минулий рік був важким. Я робив помилки, вчився на них і робив висновки", – сказав Лєвандовскі в коментарі Eleven Sports.