Левандовски в первой половине сезона получал очень много критики за невыразительную игру, однако с Нового года начал возвращаться на высокий уровень. У поляка уже 11 голов и 4 ассиста во всех турнирах в 2024-м.

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Матч против Атлетико стал бенефисом Роберта. Бомбардир сделал победу, оформив гол и два ассиста. После игры сам Левандовски признался, что плохой период остался в прошлом.

"Кажется, я знаю, что изменилось. У меня в карьере такие периоды всегда были короткими. Физическое состояние также повлияло. С начала года я изменил тренировки и индивидуальный подход. Понял, что мне нужно, и почувствовал себя физически увереннее. Дальше все проще. Прошлый год был тяжелым. Я совершал ошибки, учился на них и делал выводы", – сказал Левандовски в комментарии Eleven Sports.