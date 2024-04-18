У середу, 17 квітня, в ефір Tele Radio Stereo зателефонував чоловік, який представився вболівальником Роми на ім'я Едоардо. Він заявив, що в найближчому майбутньому має намір зробити евтаназію – піти з життя за допомогою безболісного уколу, тому що невиліковно хворий. Він попросив у Де Россі і всієї команди Роми виграти Лігу Європи – це було його "останнім бажанням".

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У четвер, 18 квітня, агентство Adnkronos заявило, що вся ця історія – вигадка. Повідомляється, що Едоардо, який телефонував в ефір радіо, є чоловіком спадкоємиці багатого і дуже відомого роду. Він не є невиліковно хворим, як стверджував під час публічного дзвінка. "Моя хвороба насправді хронічна, але вона руйнує моє повсякденне життя. Я тримаюся за свою дружину, за рідних і близьких і не збираюся їхати до Швейцарії. Під час дзвінка в ефір я трохи прикрасив обставини – я не думав, що це викличе такий переполох. Я просто вирішив пожартувати", – цитує слова Едоардо Gazzetta dello Sport.

Раніше головний тренер Роми Даніеле Де Россі заявив, що клуб вирішив розшукати Едоардо, щоб зробити йому незабутній сюрприз.

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