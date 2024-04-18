В среду, 17 апреля, в эфир Tele Radio Stereo позвонил мужчина, который представился болельщиком Ромы по имени Эдоардо. Он заявил, что в ближайшем будущем намерен сделать эвтаназию – уйти из жизни при помощи безболезненного укола, потому что сильно болен. Он попросил у Де Росси и всей команды Ромы выиграть Лигу Европы – это было его "последним желанием".

Болельщик Ромы собирается сделать эвтаназию – он оставил для Де Росси последнюю просьбу

В четверг, 18 апреля, агентство Adnkronos заявило, что вся эта история – выдумка. Сообщается, что звонивший в эфир радио Эдоардо является мужем наследницы богатого и очень известного рода. Он не является неизлечимо больным, как утверждал во время публичного звонка. "Моя болезнь на самом деле хроническая, но она разрушает мою повседневную жизнь. Я держусь за свою жену, за родных и близких и не собираюсь ехать в Швейцарию. Во время звонка в эфир я немного приукрасил обстоятельства – я не думал, что это вызовет такой переполох. Я просто решил пошутить", – цитирует слова Эдоардо Gazzetta dello Sport.

Ранее главный тренер Ромы Даниэле Де Росси заявил, что клуб решил разыскать Эдоардо, чтобы сделать ему незабываемый сюрприз.

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