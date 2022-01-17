Кріштіану Роналду задоволений переможцем у номінації найкращий гравець 2021 року.

Роберт Лєвандовскі став найкращим футболістом минулого року за версією ФІФА. За нападника Баварії також проголосував Кріштіану Роналду, поставивши на друге та третє місце представників Челсі Н'Голо Канте і Жоржінью відповідно.

Найкращі гравець і тренер року: як голосували Петраков, Пятов та ще один представник України

У Ліонеля Мессі топ-3 виглядав по іншому: Неймар (ПСЖ), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), а замикав трійку аргентинця форвард Реала Карім Бензема.

Нагадаємо, у цій почесній номінації Лєвандовскі змагався з Ліонелем Мессі та Мохамедом Салахом.

"Став гравцем, про якого говорив Зідан": інтерв'ю Бензема – про Роналду в Реалі, Мбаппе у збірній та ідеального форварда