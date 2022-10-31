Шведський форвард Златан Ібрагімовіч вважає, що без нього у чемпіонаті Франції немає нічого цікавого.

"Відколи я покинув Францію, чемпіонат занепав. Після мене у Франції нема про що говорити. Я потрібен Франції, а вона мені – ні.

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У них зараз є Мессі, Мбаппе, Неймар. І що? Цього недостатньо. Це вам не допоможе, бо немає Бога", – зухвало сказав Ібрагімовіч в інтерв'ю Canal+.

Златан грав за ПСЖ з 2012 по 2016 роки. Він забив 113 голів у 122 матчах за Париж, вигравши чемпіонат 4 рази поспіль.