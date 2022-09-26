Знаменитий швед в своєму Instagram виклав трейлер нового фільму з серії "Астерікс і Обелікс", в якому отримав роль римського воїна.

"Без мене футбол помре": Ібрагімовіч не збирається виходити на пенсію

Кінострічка вийде в прокат в лютому 2023 року, а разом зі Златаном знялись чимало зірок світового кінематографа: Жерар Депардьє, Джонатан Коен, Ремзі Бедіа, Гійом Кане та інші. Цікаво, що це перша спроба 41-річного Ібрагімовіча в кіно.

Нагадаємо, іменитий форвард продовжив контракт з Міланом ще на один сезон. Щоправда, до зими на футбольному полі він не з'явиться через реабілітацію від важкої травми.

Франція перемогла Австрію в матчі за виживання в еліті Ліги націй – лідери Мілана й Барселони отримали травми