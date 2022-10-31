Шведский форвард Златан Ибрагимович считает, что без него в чемпионате Франции нет ничего интересного.

"С тех пор, как я покинул Францию, чемпионат пришел в упадок. После меня во Франции не о чем говорить. Я нужен Франции, а она мне – нет.

Ибрагимович снялся в культовом фильме – первая попытка легендарного форварда в кино

У них сейчас есть Месси, Мбаппе, Неймар. И что? Этого недостаточно. Это вам не поможет, потому что нет Бога", – дерзко сказал Ибрагимович в интервью Canal+.

Златан играл за ПСЖ с 2012 по 2016 годы. Он забил 113 голов в 122 матчах за Париж, выиграв чемпионат 4 раза подряд.