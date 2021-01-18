"Барселона поскаржилась на помилки арбітра матчу? Я не думаю, що потрібно сперечатись через це. Всі команди фолять, вони теж робили це з нами. Ключ до перемоги – не здаватися.

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Я поставив корпус, щоб Мессі не пройшов далі, а він розсердився, дав мені по обличчю. Вважаю, що це очевидна агресія. Перемога в Суперкубку Іспанії? Я дуже щасливий. Думаю, ми заслужили на Суперкубок. Ми приїхали за ним, не здалися. Найважливіше – ми показали характер і здобули перемогу", – поділився Вільялібре у коментарі AS.

Нагадаємо, Мессі був вилучений з поля на 120-й хвилині матчу Суперкубка Іспанії проти Атлетіка за удар Асьєра Вільялібре у потилицю.

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