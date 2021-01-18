"Барселона пожаловалась на ошибки арбитра матча? Я не думаю, что нужно спорить из-за этого. Все команды фолят, они делали это с нами. Ключ к победе – не сдаваться.

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Я поставил корпус, чтобы Месси прошел дальше, а он рассердился, дал мне по лицу. Считаю, что это очевидная агрессия. Победа в Суперкубке Испании? Я очень счастлив. Думаю, мы заслужили Суперкубок. Мы приехали за ним, не сдались. Самое важное – мы показали характер и одержали победу", – поделился Вильялибре в комментарии AS.

Напомним, Месси был удален с поля на 120-й минуте матча Суперкубка Испании против Атлетика за удар Асьера Вильялибре в затылок.

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