Хавбек Олександрії Владислав Калітвінцев пролив світло на конфлікт з Десною, який тягнувся майже рік.

– Твій колишній клуб, Десна, мав юридичні претензії щодо твого переходу до Олександрії. Лише нещодавно з'явився документ, у якому стверджується, що Десна не має претензій до цього переходу. Ти переживав через цю ситуацію?

– Коли це все почалося, мені було дуже неприємно слухати від Десни, як я вчинив нібито негарно. Мовляв, як я міг підписати контракт з іншою командою? Але там юридично все було чисто, я сам попереджав керівництво Десни задовго до того, що я можу розірвати контракт, якщо мені не виплачуватимуть гроші.

Кінець справи Калітвінцева: Десна й Олександрія все владнали

Вони, мабуть, вирішили перевернути цю ситуацію в мій бік, ніби я в чомусь винен. Звичайно, це було неприємно, бо я знаю Десну, який це клуб, які гравці та тренерський штаб там були. Ви знаєте, що у нас сезон був дуже добрий. Ми навіть зіграли у кваліфікації єврокубків. Можна було ще максимум вичавити із цієї команди. Але видно, хтось не захотів рухатись далі, і все обвалилося.

– Якщо не секрет, за скільки місяців були винні гроші?

– Там половина підписного бонусу та три місяці зарплати, – заявив Калітвінцев в інтерв'ю FanDay.

"У полоні нам казали, що України вже нема": бомби на Азовсталь, мученицька смерть в Оленівці, допити і повітря свободи