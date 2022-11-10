– Твой бывший клуб, Десна, имел юридические претензии по поводу твоего перехода в Александрию. Лишь недавно появился документ, в котором утверждается, что у Десны нет претензий к этому переходу. Ты переживал из-за этой ситуации?

– Когда это все началось, мне было очень неприятно слушать от Десны, как я поступил якобы некрасиво. Мол, как я мог подписать контракт с другой командой? Но там юридически все было чисто, я сам предупреждал руководство Десны задолго до того, что я могу разорвать контракт, если мне не будут выплачивать деньги.

Конец дела Калитвинцева: Десна и Александрия все уладили

Они, видимо, решили перевернуть эту ситуацию в мою сторону, будто я в чем-то виноват. Конечно, это было неприятно, потому что я знаю Десну, какой это клуб, какие игроки и тренерский штаб там были. Вы знаете, что у нас сезон был очень хороший. Мы даже сыграли в квалификации еврокубков. Можно было еще максимум выжать из этой команды. Но видно, кто-то не захотел двигаться дальше, и все обрушилось.

– Если не секрет, за сколько месяцев были должны деньги?

– Там половина подписного бонуса и три месяца зарплаты, – заявил Калитвинцев в интервью FanDay.

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