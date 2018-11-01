"Я побачив, наскільки мій батько був важливим для людей": син загиблого власника Лестера подякував за підтримку

Син загиблого власника Лестера Вішая Шрівадданапрабхи Айяватт висловив всім подяку за підтримку у важкій ситуації, а також розповів про подальші плани стосовно клубу.

"Від щирого серця хотів би подякувати всім за приголомшливу підтримку. Дякую також поліції Лестершира та швидкій допомозі, за їхню швидку відповідь, професіоналізм та чутливість.

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Те, що сталось, змусило мене усвідомити, наскільки важливим був мій батько для багатьох людей з усього світу. Мене зворушило, як багато людей тримало його близько до серця. Я гордий мати такого екстраординарного батька, і нічого би не зробило його більш гордим, ніж те, як сім'я Лестер Сіті, яку він збудував, підтримує один одного в такі сумні моменти.

Я отримав від нього велику місію і спадок і я прагну зробити це. Я буду робити все, щоб продовжувати його погляди і мрії. Я знаю, що отримаю підтримку, і мені треба зробити так, щоб це сталось, я дуже вдячний всім за повідомлення та добрі слова.

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Моя сім'я та я хотіли би подякувати всіх вас за ваші добрі наміри під час такого важкого часу для нас. Я всім серцем сумую за тобою, батьку", – цитує Айяватта The Guardian.