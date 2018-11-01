"Я увидел, насколько мой отец был важен для людей": сын погибшего владельца Лестера поблагодарил за поддержку

Сын погибшего владельца Лестера вешают Шривадданапрабхы Айяватт выразил всем благодарность за поддержку в трудной ситуации, а также рассказал о дальнейших планах относительно клуба.

"От всего сердца хотел бы поблагодарить всех за потрясающую поддержку. Спасибо также полиции Лестершира и скорой помощи, за их быстрый ответ, профессионализм и чувствительность.

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То, что произошло, заставило меня осознать, насколько важным был мой отец для многих людей со всего мира. Меня тронуло, как много людей держало его близко к сердцу. Я горд иметь такого экстраординарного отца, и ничего бы ни сделало его более гордым, чем то, как семья Лестер Сити, которую он построил, поддерживает друг друга в такие печальные моменты.

Я получил от него большую миссию и наследство и я хочу сделать это. Я буду делать все, чтобы продолжать его взгляды и мечты. Я знаю, что получу поддержку и мне надо сделать так, чтобы это произошло, я очень благодарен всем за сообщения и добрые слова.

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Моя семья и я хотели бы поблагодарить всех вас за ваши добрые намерения во время такого тяжелого времени для нас. Я всем сердцем скучаю по тебе, отец", – цитирует Айяватта The Guardian.