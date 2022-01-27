Нападник ПСЖ Неймар пригадав перший сезон виступів на Камп Ноу і труднощі, з якими зіштовхнувся.

"Під час мого першого сезону в Барселоні на мене чинився величезний тиск. Я не впізнавав себе.

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Я плакав у роздягальні, і тоді Мессі заговорив зі мною. Це все змінило", – цитує бразильця Barca Universal з посиланням на слова бразильця у документальному фільмі "Ідеальний хаос" від Netflix.

Нагадаємо, кампанія 2013/14 стала для Неймара першою у синьо-гранатовій футболці. Загалом бразилець відіграв 186 матчів (105 голів і 76 асистів) за Барсу, а у 2017 році перебрався в ПСЖ.

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