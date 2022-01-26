Про це форвард збірної Бразилії заявив у документальному фільмі "Неймар: ідеальний хаос", який можна переглянути на Netflix.

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"Коли я вирішив, що хочу покинути ПСЖ, це було не через клуб і не через вболівальників. Я так вирішив, тому що краще почувався в іншому місці. Хоч я не хотів залишатися в Парижі, але продовжував тренуватися, бо якщо ПСЖ програв би, усі б накинулися на мене", – передає слова Неймара Mundo Deportivo.

За словами батька форварда, він вів перемовини про повернення в Барселону. "Він хотів покинути ПСЖ і знову грати в Іспанії. Я не хотів цього, але на кого я працюю? Ми намагалися розійтися з ПСЖ полюбовно, але не вийшло", – сказав Неймар-старший.

У поточному сезоні 29-річний бразилець зіграв 14 матчів, забив 3 голи і віддав 3 асисти. Його трансфер із Барселони в ПСЖ за 222 млн євро у 2017 році досі залишається рекордним в історії футболу.

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