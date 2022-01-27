Нападающий ПСЖ Неймар вспомнил первый сезон выступлений на Камп Ноу и трудности, с которыми столкнулся.

"Во время моего первого сезона в Барселоне на меня оказывалось огромное давление. Я не узнавал себя.

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Я плакал в раздевалке, и тогда Месси заговорил со мной. Это все изменило", – цитирует бразильца Barca Universal со ссылкой на слова бразильца в документальном фильме "Идеальный хаос" от Netflix.

Напомним, кампания 2013/14 стала для Неймара первой в сине-гранатовой футболке. В общей сложности бразилец отыграл 186 матчей (105 голов и 76 ассистов) за Барсу, а в 2017 году перебрался в ПСЖ.

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