"Я ніякий не герой і не чекаю нагород": Вукоєвіч – про скандальне відео "динамівців" зі "Слава Україні" на ЧС-2018

Колишній гравець Динамо Огнєн Вукоєвіч хоче, щоб уболівальники згадували його лише за виступи на футбольному полі.

"Я відразу сказав, що ніяких політичних намірів у нас не було. Ми взагалі про це не думали. І відразу сказали, що нас цікавить тільки футбол, політика нас взагалі не цікавить.

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Ми футбольні люди. Були раді, що виграли по пенальті. Я ніякий не герой і не чекаю ніяких нагород. Просто це була радість. І мені завжди приємно, коли мене вболівальники згадують як футболіста. Буду дуже радий, якщо люди на Олімпійському підійдуть і скажуть: "Вуко, ти добре грав за Динамо".

Зі збірної мене ніхто не виключав, я залишився в команді до кінця чемпіонату і повернувся в Хорватію з командою і з медаллю. Шкода тільки, що програли фінал Франції", – розповів Огнен в ефірі Youtube-каналу SportArena TV.

Нагадаємо, що після матчу проти збірної Росії в 1/4 фіналу ЧС-2018 Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії через появу вірусного відео.