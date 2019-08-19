"Я никакой не герой и не жду наград": Вукоевич рассказал о скандальном видео "динамовцев" со "Слава Украине" на ЧМ-2018

Бывший игрок Динамо Огнен Вукоевич хочет, чтобы болельщики вспоминали его только из-за выступлений на футбольном поле.

"Я сразу сказал, что никаких политических намерений у нас не было. Мы вообще об этом не думали. И сразу сказали, что нас интересует только футбол, политика нас вообще не интересует.

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Мы футбольные люди. Были рады, что выиграли по пенальти. Я никакой не герой и не жду никаких наград. Просто это была радость. И мне всегда приятно, когда меня болельщики вспоминают как футболиста. Буду очень рад, если люди на Олимпийском подойдут и скажут: "Вуко, ты хорошо играл за Динамо".

Из сборной меня никто не исключал, я остался в команде до конца чемпионата и вернулся в Хорватию с командой и с медалью. Жаль только, что проиграли финал Франции", – рассказал Огнен в эфиреYoutube-канала SportArena TV.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.