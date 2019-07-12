Даліч назвав помилкою скандальне відео "динамівців" зі "Слава Україні" на ЧС-2018: Сподіваюся, це ніколи не повториться

Даліч не хоче, щоб "Слава Україні" лунало в Росії

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч вважає, що Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч зробили "маленьку помилку" після перемоги над Росією.

Головний тренер збірної Хорватії, яка дісталась фіналу ЧС-2018, ще раз прокоментував скандальне відео за участі екс-футболістів київського Динамо у інтерв'ю російському Sport Express.

– Як ви зараз дивитесь на ситуацію з Відою і вигуками "Слава Україні"?

– Це була маленька помилка. Завжди відбувається щось негативне, від цього не сховаєшся. Але Віда вибачився. Я сподіваюся, це ніколи більше не повториться.

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– На тому відео Віду підтримував і скаут збірної Вукоєвіч, якого ви усунули від роботи з командою. Не шкодуєте про це?

– Він був відрахований з команди відразу ж. Ми розуміли, що була допущена помилка, і повинні бути санкції. Чи повернеться він в збірну? Побачимо.

Нагадаємо, що після матчу проти збірної Росії в 1/4 фіналу ЧС-2018 Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії через появу вірусного відео.