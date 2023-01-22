"Якщо вони захотіли піти, вони вже не могли залишитись. Я бажаю всього найкращого Габріелю та Олексу. Вони фантастичні люди й чимало нам допомогли.

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Я ніколи не казав, щоб один гравець пішов. Це їхнє рішення і рішення клубу. Прийшли Ерлінг та Хуліан і Габріелю стало складно. Те, що сталось з ним, було нормальним. Угода була хорошою.

Я дуже вдячний Габріелю, Рахіму, Олексу за все, що вони зробили. Ми перебуваємо у нинішній ситуації не тому, що у нас немає їх", – цитує Гвардіолу сайт Ман Сіті.

Бразилець награв за Арсенал 20 поєдинків, у яких відзначився 5 голами та 7 асистами. На ЧС-2022 він травмувався і вибув близько на 3 місяці. Українець значну частину сезону теж пропустив через травми (14 матчів та 1 гол).

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