Авторитетний аналітичний портал Opta спробував спрогнозувати, на яких місцях турнірної таблиці команди АПЛ завершать поточну кампанію.

Згідно з прогнозом Opta, чемпіоном, найімовірніше, стане Арсенал (51,3%). Головним конкурентом у боротьбі за титул буде Манчестер Сіті (47% на перше місце). Челсі Михайла Мудрика пророкують підсумкові 6-8 місця, тобто поза зоною єврокубків.

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Найгірша ситуація серед українців у Віталія Миколенка. Аналітичний ресурс бачить його Евертон у зоні вильоту – 27,7% на останнє місце. Більше лише у Борнмута – 36,2. До останнього боротиметься за збереження прописки, на думку Opta, і Саутгемптон.

Найближчим суперником Арсенала в АПЛ буде Манчестер Юнайтед, Челсі протистоятиме Ліверпулю, а Евертон зійдеться з Вест Хемом.