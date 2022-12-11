"Я завжди готуюся до того, що можу отримати один, два пенальті в матчі. У мене завжди є уявлення про те, як я хочу їх виконувати. Я не можу звинувачувати свою підготовку або щось таке. Просто виконання цього вечора вийшло таким. Перша спроба чудова, а друга... Я просто влучив по м'ячу не зовсім так, як хотів.

Англія – Франція – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Я беру цю відповідальність на себе. Ця гра точно завдаватиме нам болю все життя. У нас була цілковита віра в те, чого ми хочемо досягти. Як капітан, я дуже пишаюся хлопцями. Наступного ЧС чекати довго, але, як я вже сказав, я пишаюся нашими гравцями. Ми мали чудовий табір, чудовий чемпіонат світу, але все зводилося до однієї маленької деталі, за яку я візьму на себе відповідальність.

Я не турбуюсь про команду і про те, як це на них вплине. Я знаю, що ми маємо великі таланти. Я впевнений, що це буде боляче не лише мені, а й усім учасникам. Але це футбол, це спорт, іноді доводиться терпіти таке", – цитує Кейна Mirror.

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