Кульмінація ЧС-2022 стає все ближчою. Лише чотири команди продовжують боротьбу за трофей, але збірної Англії серед них немає.

Команду Гарета Саутгейта називали однією з головних фавориток Мундіалю. Насправді ж їй судилося повернутися додому без медалей, склавши зброю у чвертьфіналі. Зважаючи, що в суперниках були чинні чемпіони світу, поразку не можна назвати несподіваною чи сенсаційною. Проте шанс уникнути її був. Наприкінці гри Харрі Кейн програв дуель капітанів Уго Льорісу, не реалізувавши другий пенальті у ворота Франції.

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Капітан збірної Англії далеко не перший (і не останній), хто не витримав тиск ключового моменту на чемпіонаті світу. Футбол 24 разом із партнером HLIBNY DAR пригадує найвідоміші випадки в історії, коли лідери своїх збірних розбивали серця уболівальникам.

5. Давід Трезеге (Франція). ЧС-2006, фінал

Про той чемпіонат світу згадують виключно в контексті Зінедіна Зідана. Мовляв, його конфлікт з Матерацці й червона картка завадили Франції перемогти. Насправді ж "Ле Бльо" тоді без проблем довели справу до серії пенальті. Голкіпери у той вечір були для краси – легендарні Буффон та Бартез не здійснили жодного сейву! Єдиного промаху припустився Трезеге. Його потужний удар в поперечину приніс чемпіонство Італії.

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4. Асамоа Г'ян (Гана). ЧС-2010, чвертьфінал

Напередодні збірна Марокко обіграла Португалію та увійшла до історії як перша команда з Африки, яка зіграє у півфіналі чемпіонату світу. Однак це 12 років тому мала робити Гана. Мешканці цієї країни досі ненавидять Луїса Суареса, хоча він вказує зовсім на іншого винуватця.

Уругваєць наприкінці гри руками вибив м'яч з власних воріт. Червона картка зовсім не хвилювала Суареса, адже Г'ян з пенальті поцілив у поперечину. Це був розкішний шанс для Гани вирішити все в ігровий час. У серії пенальті Асамоа свою спробу реалізував, але його команда загалом била гірше і вилетіла з турніру.

3. Зіко (Бразилія). ЧС-1986, чвертьфінал

Ситуація ідентична тій, яку пережив Г'ян. Бразилія мала всі шанси вибити Францію, наприкінці матчу заробивши пенальті. Зіко незадовго до епізоду вийшов на заміну, й бити довірили йому – як найбільш свіжому. Голкіпер парирував. До слова, штатний пенальтист, Сократес, не забив у післяматчевій серії. Як і Мішель Платіні, що не завадило Франції вибороти путівку в півфінал.

2. Кріс Воддл (Англія). ЧС-1990, півфінал

Мундіаль, якого почалися розмови про "прокляття" Англії у серіях пенальті. Фатальною стала спроба легенди французького Марселя, хоча перед тим також не забив Стюарт Пірс. Натомість футболісти ФРН були бездоганними. Воддл спрямував м'яч над поперечиною, як це зробив і Харрі Кейн.

1. Роберто Баджо (Італія). ЧС-1994, фінал

"Божественний хвостик" повинен був стати головним героєм того чемпіонату світу. Він на своїх плечах затягнув Італію в фінал, де на "Скуадру Адзурру" чекало грандіозне розчарування. Апеннінці й без промаху Баджо, швидше за все, програли б ту серію Бразилії. Проте саме промах Баджо мав настільки глибокий символізм, що це робить його найепічнішим нереалізованим пенальті в історії футболу. Для багатьох уболівальників це єдиний епізод, який вони пам'ятають про ЧС-1994.

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