"Я ніколи не грав у Лізі чемпіонів", – Караваєв прокоментував інформацію про перехід в Динамо

Капітан Зорі Олександр Караваєв неоднозначно прокоментував чутки про перехід в Динамо. Відповідна інформація з'явилась вчора у ЗМІ.

Нагадаємо, днями з'явилися повідомлення про трансфер Олександра Каравава в Динамо. Втім, за словами захисника збірної України, про перехід говорити поки що зарано.

"На даний момент я перебуваю на відпочинку. І дізнаюся про все це тільки з новин. Мені ніхто не телефонує, я сам теж. Мені дали більше часу на відпочинок, тому що я був у збірній України.

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Сказали, що до 26 червня можна відпочити, а 27 червня Зоря вилітає на збори. До цього числа вже буду знати точну інформацію. А поки жодної конкретної відповіді не можу дати.

Всьому свій час. Зараз потрібно добре відпочити і відновитися від важкого сезону, а потім з новими силами готуватися до наступного. Час ще є, і збори будуть. 26-27 числа буду все конкретно дізнаватися і готуватися до того, що мені скажуть.

Хочеться прогресувати, не стояти на місці, рухатися потихеньку, але вперед. Звичайно, ставиш перед собою максимальні завдання, бачиш себе в топ-чемпіонатах, але прекрасно розумієш, що всьому свій час. Потрібно до цього прагнути і досягати.

А в даний момент, як станеться, то так і буде. Звичайно, хочеться кращого і грати на більш високому рівні. Я ніколи не грав в Лізі чемпіонів, а тільки в Лізі Європи. Хотілося б спробувати свої сили на такому рівні.

Я прийму будь-яке рішення. Я знаю, що все відбувається в потрібний момент. До ситуації ставлюся спокійно і чекаю продовження всієї цієї історії", – розповів Караваєв Tribuna.

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