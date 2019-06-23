Динамо підписує Караваєва: чому трансфер гравця збірної України виглядає ризикованим

Динамо близьке до підписання Олександра Караваєва. "Футбол 24" спробував розібратись, наскільки трансфер гравця збірної України необхідний київському клубу.

Капітан Зорі Олександр Караваєв, вочевидь, продовжить кар'єру у складі київського Динамо. "Біло-сині" цікавились латералем збірної України ще минулого року, проте тоді далі розмов справа не пішла. Зараз і наставник Зорі Віктор Скрипник, і гендиректор луганців Сергій Рафаїлов не заперечують можливість відходу 27-річного Караваєва.

Караваєв перейде в Динамо, – ЗМІ

Головним претендентом на гравця збірної України є саме Динамо, яке начебто офіційно оголосить про перехід лідера Зорі вже найближчим часом. Попри те, що Караваєв є одним із найсильніших українських гравців (і точно найсильнішим в УПЛ без урахування представників Динамо та Шахтаря), однозначно назвати такий трансфер позитивним не так просто.

"Футбол 24" спробував визначити роль Олександра Караваєва у столичній команді. Звісно, за умови, що трансфер все ж відбудеться.

Правий захисник

Саме на цій позиції Караваєв виступає у складі національної збірної України, причому є основним гравцем у команді Андрія Шевченка. Недавній поєдинок "синьо-жовтих" проти Сербії став бенефісом Караваєва, який протягом всього матчу класно підключався до атак та віддав дві гольові передачі – на Віктора Циганкова та Романа Яремчука.

Безумовно, Караваєв здатен додати ефективності на правому фланзі оборони Динамо та забезпечити швидкий перехід з оборони в атаку – саме ці якості він чудово демонструє у грі за збірну України. Але є важливий нюанс – позиція правого захисника у Динамо укомплектована доволі пристойно.

Основним правим захисником у команді Олександра Хацкевича є Томаш Кендзьора. 25-річний поляк – один з тих, до кого повинно бути мінімум претензій. В сезоні 2018/19 захисник збірної Польщі зіграв за Динамо 43 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти – пристойний показник, як для гравця його амплуа. Точність передач Кендзьори складає близько 80%, а за матч він здійснює в середньому 7 вдалих дій в обороні. Томаш є одним з лідерів Динамо – як за грою, так і за самовіддачею, тому навряд чи Хацкевич посадить його в запас заради Караваєва.

У першій частині сезону 2018/19 дублером Кендзьори був Микола Морозюк, який взимку вирушив у Різеспор на правах оренди. Втім, 31-річний захисник вже заявив, що не хоче продовжувати кар'єру в Україні – швидше за все, Микола підпише повноцінний контракт з тим же Різеспором. Залишаються Микита Бурда, Олександр Тимчик та Микита Кравченко. Перший є основним правим центральним захисником у Динамо, а на фланзі виходив лише по великих святах та за крайньої потреби. Тимчик, вочевидь, знову гратиме у Зорі, а Кравченко, на думку тренерського штабу, наразі не готовий грати за першу команду.

Тому є певна ймовірність, що Хацкевич планує використовувати Караваєва як правого захисника – тим більше, що Олександр вже налагодив непогану взаємодію із Циганковим у матчах за національну команду. Щоправда, такий вибір поки виглядає не зовсім логічним – куди в такому випадку подіти Кендзьору? Логічне пояснення лише одне – поляк отримав хорошу пропозицію з іншого клубу і Динамо планує відпустити свого основного гравця.

Правий півзахисник

Найбільш звична позиція для Караваєва, на якій він виступає у складі Зорі. 10 голів та 5 асистів у сезоні 2018/19 – доволі пристойний результат для нинішньої УПЛ. 27-річний капітан Зорі став чи не єдиною світлою плямою у команді, яка провалила сезон, посівши лише 5 місце в чемпіонаті.

Логічно, що Караваєв своєю грою заслужив на підвищення. Але тут виникає така ж проблема, як у випадку з Кендзьорою – правим вінгером у Динамо є справжній лідер "біло-синіх" Віктор Циганков. 20 голів та 17 асистів у минулому сезоні стали найкращим показником у кар'єрі 21-річного атакувального хавбека. На одну результативну дію Циганкову потрібно трохи більше 90 ігрових хвилин – по суті, один гол чи асист в кожному поєдинку.

Зрозуміло, що інтерес інших клубів до Циганкова є, але президент Динамо Ігор Суркіс заявив про бажання зберегти лідера. Караваєв навряд чи витіснить такого Циганкова з основи, якщо розраховує грати на звичній для себе позиції. Потенційний відхід Віктора кардинально змінить ситуацію, але це наразі виглядає малоймовірним.

Окрім Циганкова, не варто забувати і про Георгія Цітаішвілі. Чемпіон світу-2019 натякнув на бажання залишитись у Динамо та боротись за місце у складі. Звісно, Олександр Хацкевич може мати іншу думку з цього приводу, але наразі 18-річний реактивний вінгер нікуди не пішов, тому у Караваєва є ще один потенційний конкурент.

Лівий захисник/півзахисник

Суто теоретично Караваєв може зіграти і зліва, але і тут у Динамо не видно суттєвих проблем. У захисті основним є Віталій Миколенко – справжнє відкриття минулого сезону, яким вже начебто цікавиться Мілан. В разі гіпотетичного трансферу захисника збірної України залишаються Йосіп Піваріч та Сідклей – звісно, не ідеально, але й далеко не критично.

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У півзахисті ще більша конкуренція. Є Карлос Де Пена, є основний Беньямін Вербіч, є той же Цітаішвілі, який може зіграти і зліва. Інколи на цій позиції виходили навіть Віталій Буяльський чи Микола Шапаренко. Та й навіщо Караваєв зліва, якщо свого талановитого Булецу (одного з героїв чемпіонату світу) віддають у оренду, адже для нього немає місця у першій команді.

Гравець ротації

Вочевидь, наразі це найімовірніший варіант. Ніхто з лідерів Динамо не пішов з команди, тому одразу знайти позицію для Караваєва у старті доволі складно. І Циганков, і Вербіч, і Кендзьора є безальтернативними основними виконавцями – навряд чи консервативний Олександр Хацкевич пожертвує кимось із них заради Караваєва.

Звісно, все це дуже банально – ніхто нікому нічого не гарантує, треба доводити свої амбіції тренерському штабу і далі по тексту. Але глибина складу – одна з найбільших проблем нинішнього Динамо, адже травма будь-якого основного гравця одразу приносить Олександру Хацкевичу серйозний головний біль. Ймовірно, підписанням Караваєва тренер і отримає таку бажану для себе глибину складу. А те, що сам гравець збірної України отримає шанс – практично гарантовано.

Караваєв – один з тих небагатьох гравців Прем'єр-ліги, який здатний зіграти нестандартно. Швидкість, пас, поставлений удар – всі ці якості лідера Зорі можуть суттєво допомогти і Динамо. Потенційний трансфер Караваєва також є своєрідним натяком тим же Циганкову, Вербічу та Де Пені – не треба розслаблятись, адже з'явився серйозний конкурент. Знизиш вимоги до себе – сядеш на лавку.

Цей перехід не принесе жодної користі

Така точка зору теж має певне право на існування. Перехід у Динамо з іншого українського клубу – це завжди стрес. Будьмо відвертими, навряд чи Караваєв одразу стане основним у команді Хацкевича, особливо у випадку збереження всіх лідерів. На даний момент важко сказати, кого із нинішніх гравців Динамо лідер Зорі одразу буде здатний замінити. Звісно, Олександр не буде влаштовувати скандали, а спокійно працюватиме та доводитиме свої амбіції, але цей перехід виглядає дещо ризикованим для обох сторін.

Динамо втратить певні кошти, якщо капітан Зорі не заграє у Києві, а сам Караваєв, який перебуває на піку кар'єри, може зупинитись у своєму розвитку. Враховуючи, що інтерес до гравця збірної України проявляв той же Генк, то варіанти для зміни клубу у Караваєва є. Нинішній рівень чемпіонату України змушує гравців все частіше дивитись у Європу – маємо яскраві приклади Маліновського, Яремчука та Зінченка.

Є маса прикладів, коли новачки Динамо не виправдали очікувань та в підсумку покидали клуб. Не дуже хочеться бачити повторення історії і у цьому випадку, тим більше, що в особі Караваєва збірна України нарешті отримала класного правого захисника.

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