Караваєв перейде в Динамо, – ЗМІ

Динамо найближчими днями оголосить про перехід капітана Зорі Олександра Караваєва.

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв стане гравцем київського Динамо. Офіційно про перехід буде оголошено у найближчі дні, стверджує Динамоманія.

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27-річний Караваєв є вихованцем Шахтаря, але не зіграв за першу команду "гірників" жодного матчу. Протягом своєї кар'єри гравець збірної України виступав за Севастополь, Фенербахче та Зорю. Контракт капітана луганців з клубом чинний до літа 2020 року. В сезоні 2018/19 Караваєв забив 10 голів та віддав 5 асистів.

Ймовірно, частиною угоди стане Олександр Тимчик. Захисник киян наступний сезон також проведе у складі Зорі.

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