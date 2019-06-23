toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Караваєв перейде в Динамо, – ЗМІ

10:14 2443 Читать на русском
Караваєв перейде в Динамо, – ЗМІ
Олександр Караваєв / УАФ

Динамо найближчими днями оголосить про перехід капітана Зорі Олександра Караваєва.

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв стане гравцем київського Динамо. Офіційно про перехід буде оголошено у найближчі дні, стверджує Динамоманія.

Рафаїлов прокоментував чутки щодо трансферу Караваєва в Динамо

27-річний Караваєв є вихованцем Шахтаря, але не зіграв за першу команду "гірників" жодного матчу. Протягом своєї кар'єри гравець збірної України виступав за Севастополь, Фенербахче та Зорю. Контракт капітана луганців з клубом чинний до літа 2020 року. В сезоні 2018/19 Караваєв забив 10 голів та віддав 5 асистів.

Ймовірно, частиною угоди стане Олександр Тимчик. Захисник киян наступний сезон також проведе у складі Зорі.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

blog_ava
Олександрія заплатила за Лучкевича 250 тисяч євро, – ЗМІ
08:00
1034
Теги
Головне Динамо Динамо Трансфери Олександр Караваєв Олександр Караваєв Зоря Зоря Трансфери чемпіонату України Трансфери Динамо Київ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
23
хв
Катар
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук