Михайло Мудрик радить вболівальникам не обтяжувати себе думками про майбутнє.

Під час спілкування у соцмережах один з фанатів "синіх" запитав українця, чого він очікує від наступного сезону. Мудрик відповів у фірмовій загадково-філософській манері.

"Це те, що ми повинні бачити частіше": в Англії оголосили вердикт Мудрику після гола у ворота Ноттінгем Форест

"Очікування – це те, що вбиває наше щастя", – наводить цитату Михайла фанатський сайт Челсі. Лондонцям справді краще думати про нинішню кампанію, адже є хороший шанс пробитися у єврокубки після жахіття першої частини.

Мудрик також поступово стає важливим гравцем для Маурісіо Почеттіно. Українець починав у старті 5 турів АПЛ поспіль (особистий рекорд), а нещодавно відзначився своїм 5-м голом в чемпіонаті.

Мудрик влаштував пекло чемпіону світу, Забарний приголомшив Ширера – англійські ЗМІ в екстазі від гола українця