"Челсі бракує харизматичних лідерів. Клубу потрібні гравці, які беруть на себе гру, беруть на себе відповідальність. Їм потрібен гравець, який приносить божевілля на стадіон.

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Я більше не впізнаю свій клуб. Це вже не той клуб. Є новий власник і нове бачення. Звичайно, ми намагаємося порівняти з тим, що було зроблено за епохи Абрамовича, коли було багато придбань гравців. Але вибір був дуже розумним.

Трансфери Петера Чеха, Шевченка, Креспо, Дідьє Дрогба, Есьєна, Малуди та інших робили для завоювання титулів. І це були гравці, які мали певний досвід. А зараз Челсі робить ставку на дуже молодих гравців. До того ж тренеру важко керувати роздягальнею з понад 30 гравцями", – сказав Дрогба в ефірі Canal+.

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