Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд оцінив силу команд, які будуть претендувати на перемогу в ЛЧ.

"Джмелі" вилетіли на стадії групового етапу, тому їхньому бомбардиру залишається лише ділитися прогнозами.

Челсі приєднався до боротьби за Холанда – норвежець може замінити опального Лукаку

"Найсильніший суперник у моїй кар'єрі? Я ще ніколи не перемагав Баварію, тому назву її. Головні фаворити ЛЧ? Гадаю, Манчестер Сіті, ПСЖ або мадридський Реал виграють цього разу", – заявив Холанд в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, плей-офф Ліги чемпіонів стартує 15 лютого. Стадію 1/8 фіналу відкриють саме фаворити Холанда – ПСЖ прийматиме Реал, а Ман Сіті поїде в гості до Спортінга.

4 очевидні фаворити, Мессі, Роналду та Яремчук – аутсайдери: оцінка пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів